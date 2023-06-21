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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Законопроект о штрафах за нарушение порядка работы служб заказа такси принят в I чтении

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект о совершенствовании государственного регулирования перевозки легковыми такси и деятельности служб заказа легкового такси.

Законопроектом (864868-8) предлагается установить административную ответственность за нарушение порядка обработки информации о заказе легкового такси в виде штрафа: для граждан в размере от 1 тыс. до 3 тыс. руб.; для должностных лиц - от 3 тыс. до 5 тыс. руб.; для юридических лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. руб.;

Предлагается также ввести штраф за передачу заказа легкового такси лицам, не получившим в установленном порядке разрешений на осуществление деятельности по перевозке легковым такси: для граждан в размере от 1 тыс. до 3 тыс. руб.; для должностных лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. руб.; для юридических лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. руб.

Штраф предлагается ввести и за неразмещение службой заказа легкового такси на собственном сайте в интернете информации о такой службе: для граждан в размере от 1 тыс. до 3 тыс. руб.; для должностных лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. руб.; для юридических лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

Кроме того, штрафовать предлагается и за осуществление деятельности службой заказа легкового такси без подачи в установленном порядке извещения о начале такой деятельности, а равно за предоставление неполных или недостоверных сведений: для лиц, ведущих бизнес без образования юридического лица, в размере от 20 тыс. до 50 тыс. руб.; для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

Госдума
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