В Минобороны РФ сообщили о новых попытках наступления ВСУ на ряде направлений

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины ведут наступательные действия на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях, атаки отбиты, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях", - сказал Конашенков на брифинге в среду.

По его словам, в районе Времевского выступа оперативно-тактической и армейской авиацией нанесены удары по подразделениям ВСУ в ДНР и Запорожской области.

"В результате огневого поражения уничтожены: один танк, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины", - сказал Конашенков.