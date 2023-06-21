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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

В Минобороны РФ сообщили о новых попытках наступления ВСУ на ряде направлений

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины ведут наступательные действия на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях, атаки отбиты, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях", - сказал Конашенков на брифинге в среду.

По его словам, в районе Времевского выступа оперативно-тактической и армейской авиацией нанесены удары по подразделениям ВСУ в ДНР и Запорожской области.

"В результате огневого поражения уничтожены: один танк, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины", - сказал Конашенков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
Игорь Конашенков ДНР ВСУ Минобороны Запорожская область
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