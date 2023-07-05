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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ американскую НПО The Altai Project

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной на территории России деятельность неправительственной организации из США The Altai Project, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"По результатам проведения проверки Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации The Altai Project ("Алтай проект")", - сообщили в Генпрокуратуре.

Как пояснили в ведомстве, "ключевым направлением работы организации является саботирование строительства газопровода "Сила Сибири-2".

"Руководство организацией осуществляется от лица ее директора - гражданки США Дженнифер Кастнер", - уточнили в Генпрокуратуре.

По данным ведомства, организация "призывает жертвовать денежные средства на проведение "правдивых" экологических исследований, которые докажут якобы пагубное влияние газопровода, а также на пропагандистскую работу в российском и международном обществе, целью которой является донести до общественности тезис о необходимости "сражаться за священные места" в Республике Алтай".

Также, отметили в Генпрокуратуре, на сайте организации "содержится призыв к участию в акциях протеста и неповиновения".

Кроме того, указали в ведомстве, The Altai Project выступает против разработки Кара-Кульского месторождения, "аргументируя свою позицию "негативными последствиями" для экологии региона".

"Вместе с тем, при сохранении экологии разработка Кара-Кульского месторождения и строительство горно-обогатительного комбината будут способствовать развитию горнодобывающей отрасли и экономического потенциала Республики Алтай в целом, в связи с чем The Altai Project наносит экономический ущерб Российской Федерации, действует в интересах иностранных предприятий, умышленно пытается ограничить конкурентоспособность российских компаний", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Таким образом, посчитали в ведомстве, деятельность НПО "явно выходит за рамки декларированных целей и задач".

"Формально выступая за охрану природы, она вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, может нанести ущерб безопасности России в экономической сфере", - заключили в Генпрокуратуре.

Генпрокуратура РФ США Сила Сибири 2
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