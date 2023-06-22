В России начинается резервный период сдачи ЕГЭ

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Более 85 тысяч выпускников зарегистрировались для сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всем предметам в резервные дни основного периода с 22 июня по 1 июля, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Сдать экзамен в резервные сроки могут выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, которые по уважительной причине не смогли сдать ЕГЭ в основной день, или получившие неудовлетворительный результат по одному из двух обязательных предметов - русскому языку или математике, уточнили в пресс-службе.

По ее данным, на участие в экзаменах в резервные дни зарегистрированы более 85 тыс. человек.

В Рособрнадзоре добавили, что 22 июня пройдет ЕГЭ по русскому языку, 23 июня - по географии, литературе и устной части ЕГЭ по иностранным языкам, 26 июня - по базовой и профильной математике, 27 июня - по биологии, информатике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 28 июня - по обществознанию и химии, 29 июня - по истории и физике. Резервным днем для сдачи экзаменов по всем предметам будет 1 июля.

В ведомстве отметили, что около 35,7 тыс. участников зарегистрированы на сдачу в резервный срок ЕГЭ по русскому языку, 29,3 тыс. - на профильную математику, 8,6 тыс. - на математику базового уровня. 22,8 тыс. участников планируют сдавать в резервный срок экзамен по обществознанию, 17,1 тыс. - по биологии, 12,2 тыс. - по истории, около 11,2 тыс. - по химии, 10,4 тыс. - по английскому языку, 10,5 тыс. - по литературе, около 10 тыс. - по информатике, около 8,3 тыс. - по физике, около 2,9 тыс. - по географии.

При этом для выпускников, которые получат неудовлетворительный результат по одному или двум обязательным предметам, либо пропустят экзамен по уважительным причинам, расписанием ЕГЭ-2023 предусмотрен дополнительный период - с 6 по 19 сентября для них пройдут экзамены по русскому языку и базовой математике.

Всего на участие в ЕГЭ в этом году зарегистрировались более 700 тыс. человек, 620 тыс. из них - выпускники этого года.