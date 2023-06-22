Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано близ южного берега Крыма

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в четверг утром в 59 км от Севастополя, сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По информации сервиса, толчок произошел в 05:42 по Москве на глубине 10 км в море южнее Севастополя.

Директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ им. В.И.Вернадского Юрий Вольфман уточнил агентству "Интерфакс-Юг", что эпицентр был в 67 км к юго-западу от Севастополя.

"Данные поступают. Спектр ощущаемости очень широкий, по нескольким городам - от Алушты до Севастополя, даже, возможно, в Евпатории, но это предварительно. Я думаю, последствий серьезных каких-либо не будет, но то, что люди ощущали толчки - вполне вероятно", - сказал он.

Крым - сейсмически опасный регион, ученые фиксируют на полуострове до 200 землетрясений в год. Как сообщалось, последние годы стали периодом относительного сейсмического затишья. Последнее мощное землетрясение произошло в Крыму в сентябре 1927 года: за несколько дней были частично разрушены 70% построек Ялты, включая знаменитое Ласточкино гнездо, три человека погибли, десятки - получили травмы.