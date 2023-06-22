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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

Дума упростила получение вида на жительство для инвестировавших в РФ иностранцев

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла в третьем, окончательном, чтении закон об упрощении процедуры получения вида на жительство в РФ для ряда категорий иностранных граждан.

В частности, закон предусматривает выдачу вида на жительство без получения разрешения на временное проживание иностранному гражданину, осуществившему инвестиции в РФ, и членам его семьи.

Критерии, которым должен соответствовать такой иностранный гражданин, будет определять правительство РФ.

Кроме того, такой упрощённый порядок получения вида на жительство законом предусмотрен для иностранного гражданина, заключившего в период проведения СВО контракт о прохождении военной службы в вооруженных силах РФ или воинских формированиях на срок 1 год, членам его семьи, в том числе в случае гибели (смерти) военнослужащего.

Закон в целом предоставляет право оформления бессрочного вида на жительство для высококвалифицированных специалистов (ВКС) и членов их семей в случае осуществления им трудовой деятельности на территории России в качестве ВКС, имеющего вид на жительство не менее двух лет, и осуществления работодателем исчисления, удержания и перечисления налогов в бюджетную систему РФ в отношении таких специалистов.

Закон устанавливает также, что с 1 марта 2024 года по общему правилу заработная плата ВКС должна составлять не менее 750 тыс. рублей из расчета за один квартал (т.е. около 250 тыс. рублей в месяц). В настоящее время действует норма - не менее 167 тыс. рублей в месяц.

Госдума
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