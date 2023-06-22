Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

Почти 40 без вести пропавших военнослужащих РФ найдены через украинского омбудсмена

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Почти 40 без вести пропавших российских военнослужащих найдены в результате взаимодействия с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Моя линия отстроена - это с уполномоченным по правам человека Верховной рады. Я направляю ему списки без вести пропавших и прошу поискать на их территории. Почти 40 человек из без вести пропавших мы нашли с помощью украинской стороны. Ну и мы помогли найти достаточно большое количество", - сказала Москалькова в ходе посещения филиала фонда "Защитники Отечества".

Ранее омбудсмен заявила, что диалог с украинским омбудсменом помогает в поиске без вести пропавших украинцев и россиян.

РФ Татьяна Москалькова Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Обвиняемая в госизмене арестована в Мордовии

Военная операция на Украине

Путин призвал исходить из того, что наступательный потенциал ВСУ не исчерпан

Шойгу анонсировал формирование резервной армии и армейского корпуса к концу июня

Шойгу анонсировал формирование резервной армии и армейского корпуса к концу июня
Военная операция на Украине

Шойгу заявил о снижении темпа наступления украинской армии

Экс-глава "Газпром трансгаз Нижний Новгород" приговорен к 13 годам колонии

Власти Крыма прогнозируют быстрое восстановление Чонгарского моста

Число погибших от наводнения после разрушения Каховской ГЭС возросло до 46

Число погибших от наводнения после разрушения Каховской ГЭС возросло до 46

ФСБ задержала в Мелитополе диверсантов, совершавших покушения на местных чиновников

Власти Крыма заявили о стабильной ситуации с ГСМ в регионе

Власти Крыма заявили о стабильной ситуации с ГСМ в регионе

Гендиректор МАГАТЭ посетит Россию 23 июня

Гендиректор МАГАТЭ посетит Россию 23 июня
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });