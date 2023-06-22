Почти 40 без вести пропавших военнослужащих РФ найдены через украинского омбудсмена

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Почти 40 без вести пропавших российских военнослужащих найдены в результате взаимодействия с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Моя линия отстроена - это с уполномоченным по правам человека Верховной рады. Я направляю ему списки без вести пропавших и прошу поискать на их территории. Почти 40 человек из без вести пропавших мы нашли с помощью украинской стороны. Ну и мы помогли найти достаточно большое количество", - сказала Москалькова в ходе посещения филиала фонда "Защитники Отечества".

Ранее омбудсмен заявила, что диалог с украинским омбудсменом помогает в поиске без вести пропавших украинцев и россиян.