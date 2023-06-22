Минстрой заявил, что для модернизации инфраструктуры ЖКХ нужно еще 2,2 трлн руб.

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Потребность в финансировании модернизации инфраструктуры ЖКХ составляет 2,2 трлн рублей, заявил в четверг глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

"Уже сегодня 2,3 трлн рублей у нас уже обеспечено финансированием, если в комплексе посмотреть на все действия, которые мы производим. 2,2 трлн рублей - это задача, которую необходимо проработать. Эта сумма без учета работы в новых регионах", - отметил он в своем выступлении на заседании совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации "Актуальные вопросы программы модернизации коммунальной инфраструктуры".

Файзуллин уточнил, что "за 2022-2022 годы на модернизацию объектов инфраструктуры ЖКХ направлено 281,23 млрд рублей только федерального финансирования".

"С учетом уже реализующихся федеральных проектов и программ, общий объем федеральной поддержки, а мы говорим только о субсидиях, составит в этом году 488 млрд рублей", - сказал министр.

Он напомнил о необходимости взаимоувязки всех работающих механизмов. Тогда при сохранении существующих темпов реализации удастся завершить программу "при ... согласовании с Минфином, которая до 2030 года ложится именно в рамках реализации Стратегии развития ЖКХ", сказал он.

Файзуллин напомнил, что в программу войдут объекты коммунальной инфраструктуры, финансируемые из всех источников и бюджетов всех уровней, внебюджетных источников. Программа позволит выйти на устойчивую ликвидацию изношенных сетей и улучшить качество коммунальных услуг для более чем 40 млн россиян.

Он напомнил, что сейчас в РФ высокий износ сетей.

"Этот износ сетей составляет более 40% линейных объектов - они нуждаются или в замене, или в капитальном ремонте. Почти 1 млн км инженерных коммуникаций и 43% сетей водоснабжения необходимо капитально ремонтировать, 30% теплоснабжения и 46% водоотведения", - сказал министр.

В ноябре 2022 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил стратегию развития строительной отрасти и ЖКХ до 2030 года. В документе обозначили такие цели, как развитие льготных ипотечных программ, цифровизация строительных процессов, сокращение административных процедур, а также обновление коммунальной инфраструктуры.

Первый этап программы модернизации, рассчитанный на 2023-2027 годы, запущен по всей стране. На ее реализацию предусмотрено 30 млрд в 2023-м и 100 млрд в 2024 годах. Планируется модернизировать около 13 тыс. км сетей и 100 площадных объектов. Общая стоимость мероприятий, утвержденных правкомиссией, составляет 218 млрд рублей.

"И мы продолжаем сегодня с Минфином проработку выделения финансирования на 2025-2027 года", - добавил Файзуллин.