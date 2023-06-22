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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

Один человек погиб при украинском обстреле запорожского Токмака

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Город Токмак на севере Запорожской области попал в четверг под ракетный обстрел со стороны вооруженных сил Украины, один житель погиб, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

По его словам, предположительно, огонь велся из РСЗО HIMARS. Поврежден фундамент 9-этажного жилого дома.

По информации экстренных служб, всего по городу было выпущено три ракеты, две из них сбили.

Токмак - один из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области, которые чаще всего подвергаются украинским обстрелам. Он вошел в перечень городов, из которых власти организовали добровольный выезд населения в целях безопасности. Согласно открытым данным, до последнего времени в нем проживали до 30 тысяч человек.

HIMARS Украина Запорожская область
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