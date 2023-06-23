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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

КС потребовал уточнить сроки индексации сумм, взысканных из бюджетов РФ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Конституционный суд предписал уточнить момент, с какого момента следует отсчитывать срок индексации при взыскании сумм из бюджетной системы РФ.

Поводом к проверке конституционности статьи 183 Арбитражного процессуального кодекса РФ, а также статей 242.1 и 242.2 Бюджетного кодекса РФ стал запрос Верховного суда.

Ему поступила кассационная жалоба комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Москвы.

Комитет не согласен с индексацией суммы выплаченных убытков ООО "Алла" за снос нежилого помещения.

Ведомство указывает, что выплатило сумму в положенный по Бюджетному кодексу РФ трехмесячный срок со дня получения от фирмы исполнительного листа, то есть с 1 февраля 2021 года, при этом впоследствии фирма потребовала проиндексировать её с момента вынесения решения суда первой инстанции 30 декабря 2019 года до фактического исполнения.

Суды апелляционной и кассационной инстанций сочли, что такая индексация возможна без учета положений бюджетного законодательства, которые устанавливают особенности исполнения судебных решений о взыскании средств из бюджетов РФ.

Верховный суд усмотрел здесь неопределенность и указал на неблагоприятные последствия для взыскателей в виде неравных условий определения периода индексации в зависимости от должника.

Конституционный суд счел, что оспариваемые нормы в своей взаимосвязи не соответствуют Основному закону.

Он указал, что, хотя законом и установлен особый порядок индексации средств из бюджетов публично-правовых образований и она действительно невозможна со дня судебного решения, нормы не дают "ясного ответа на вопрос о конкретных сроках индексации сумм, взыскиваемых с такого должника". Это в свою очередь влечет отсутствие необходимого единства в правоприменении.

Такая же неопределенность сохраняется и применительно к статье 208 ГПК РФ, заметил суд.

КС подчеркнул, что специфика бюджетных правоотношений и сама правовая природа бюджета обусловливают разницу подходов к должникам-получателям бюджетных средств и должникам, не являющимся участниками бюджетного процесса.

Суд отметил, что процедуру исполнения судебного акта о взыскании денег из бюджета в рамках как гражданского, так и арбитражного процесса невозможно начать без непосредственного волеизъявления взыскателя, "поскольку до момента поступления исполнительного документа (...) у должника - публично-правового образования - отсутствуют основания для исполнения судебного акта в порядке, отличном от установленного бюджетным законодательством, в том числе в добровольном порядке".

К тому же, указал КС, индексация без учета этих особенностей, связывающих начало процедуры с предъявлением исполнительного документа, может привести к её использованию взыскателем для дополнительного обогащения.

Конституционный суд постановил незамедлительно исправить законодательство, а до того момента исчислять срок индексации присужденных сумм, подлежащих выплате за счет средств бюджетов РФ, начиная со дня поступления должнику исполнительных документов.

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