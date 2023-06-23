Россельхознадзор опроверг сообщения о резком сокращении в РФ числа зарубежных ветпрепаратов осенью

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Россельхознадзор опроверг информацию Ассоциации ветеринарных фармацевтических компаний АВФАРМ о том, что после 1 сентября число зарубежных ветеринарных препаратов в РФ резко сократится.

"Информация, представленная в СМИ от лица представителя ассоциации АВФАРМ, не соответствует действительности. В первую очередь действительности не соответствуют данные об обращающихся на российском рынке иностранных препаратах и количестве прошедших GMP-инспекции Россельхознадзора зарубежных предприятий", - говорится в сообщении службы.

По данным АВФАРМ, в настоящее время на российском рынке зарегистрировано порядка 2 тыс. ветпрепаратов, из них 1 тыс. - зарубежных. После 1 сентября из них может остаться 50-60, прогнозируют в ассоциации.

Как сообщалось, с 1 сентября ввозить свои препараты в РФ смогут только компании, которые прошли инспекцию на соответствие требованиям надлежащей производственной практики (GMP).

Россельхознадзор уточняет, что на рынке РФ нет 1 тыс. наименований иностранных препаратов. "Из зарегистрированных 890 реально обращаются не более 600. При этом уже 36 площадок зарубежных компаний успешно прошли инспекцию на соответствие требованиям GMP. В совокупности они производят порядка 300 наименований препаратов, которые поставляют в Россию. Еще по 20 площадкам готовятся отчеты по итогам инспекций. Еще 23 площадки включены в график инспектирования", - говорится в сообщении.

Ведомство разъясняет, что норма о необходимости соответствия нормам GMP "направлена исключительно на унификацию требований к российским и иностранным производителям ветеринарных препаратов". В настоящее время все российские компании обязаны получать заключения о соответствии требованиям GMP, в то время как иностранные - только на те препараты, которые были зарегистрированы уже после внедрения стандарта GMP в России.

При этом Россельхознадзор отметил, что на российском рынке представлен широкий перечень препаратов отечественного производства как для сельского хозяйства, так и для непродуктивных животных. "Рынок активно развивается. Выпуск лексредств в оборот сопровождается строгим контролем службы и доказанным соответствием площадок международным требованиям GMP", - подчеркивается в сообщении.

АВФАРМ объединяет четырех крупнейших мировых производителей вакцин и фармацевтических препаратов для животных, которые являются основными поставщиками импортируемых в Россию ветеринарных лекарственных препаратов: Boehringer Ingelheim, Elanco, MSD Animal Health, Zoetis.