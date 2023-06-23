Думе предложили блокировать сайты за распространение фейков с помощью рекомендательных алгоритмов

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект об особенностях предоставления пользователям интернета информации с применением технологий, основанных на сборе, систематизации и анализе сведений, которые относятся к предпочтениям пользователей - рекомендательных технологий; инициатива, в частности, предусматривает возможность блокировки ресурсов за распространение фейков с помощью таких технологий.

Соответствующий документ (387593-8) в пятницу размещен в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ. Автором проекта закона стал депутат Госдумы Антон Горелкин.

Сегодня для продвижения товаров и услуг, вовлечения пользователей интернета и удержания их внимания владельцы информационных ресурсов применяют рекомендательные технологии, обеспечивающие предоставление информации на основе обработки пользовательских данных, отмечается в пояснительной записке.

"Мой законопроект обязывает владельцев ресурсов, которые используют рекомендательные алгоритмы, не просто информировать об этом своих пользователей, а довести до них основные правила их работы. Они должны содержать описание механизма рекомендаций и сведений, которые он собирает и использует, с указанием источника их получения", - написал Горелкин в пятницу в своем телеграм-канале.

Депутат считает, что главная цель инициативы - "сделать прозрачными механизмы рекомендаций и не допускать их применения в незаконных целях".

"Мы видим, к чему приводит неконтролируемое применение рекомендательных алгоритмов крупными цифровыми платформами. Исследователи фиксируют факты манипуляции: и в маркетинговых, и в политических целях. Психологи диагностируют у своих пациентов нервные расстройства, причиной которых становится так называемая алгоритмическая тревожность. Именно поэтому тренд на регулирование рекомендательных технологий стал общемировым: все чаще законодатели разных стран говорят о необходимости регламентировать эту сферу", - отметил Горелкин.

По его мнению, "сегодня граждане подвергаются дискриминации со стороны цифровых платформ, применяя рекомендательные алгоритмы не столько для повышения пользовательского опыта, сколько для сбора данных, которые потом используются в самых разных целях, в том числе становятся предметом купли-продажи".

В окончательной редакции законопроект призван ликвидировать эту дискриминацию, написал также автор инициативы.

Согласно проекту закона "следить за соблюдением прав граждан будет Роскомнадзор: документ предусматривает инструментарий для воздействия на ресурсы, которые при помощи рекомендаций вводят в заблуждение, распространяют фейки или еще каким-то образом нарушают российское законодательство, - вплоть до блокировки", сообщил депутат.

Планируется, что регулятор получит возможности для воздействия на тех, кто при помощи рекомендательных алгоритмов умышленно нарушает законодательство РФ и не реагирует на предупреждения, пояснил он.

Законопроект предусматривает срок вступления в силу предлагаемого регулирования - 1 октября 2023 года.

Реализация положений проекта закона потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований Роскомнадзору на 2024 - 2026 годы в размере 24 млн 185 тыс рублей, говорится в пояснительной записке.