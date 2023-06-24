Общественный транспорт возобновил движение по центральной улице Ростова-на-Дону
Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Движение общественного транспорта возобновлено по Большой Садовой - центральной улице Ростова-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в телеграм-канале в субботу.
"Большую Садовую открыли для движения, общественный транспорт по ней вернулся к прежним схемам движения", - написал он.
Логвиненко добавил, что все коммунальные службы и экстренные службы работают в штатном режиме.
В торговых сетях и магазинах достаточно продуктов для обеспечения потребностей жителей. "Дефицита топлива также нет, однако на заправках наблюдаются очереди, вызванные ажиотажным спросом", - отметил он.
Глава администрации также подчеркнул, что все системы жизнеобеспечения функционируют в обычном режиме.