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Общественный транспорт возобновил движение по центральной улице Ростова-на-Дону

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Движение общественного транспорта возобновлено по Большой Садовой - центральной улице Ростова-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в телеграм-канале в субботу.

"Большую Садовую открыли для движения, общественный транспорт по ней вернулся к прежним схемам движения", - написал он.

Логвиненко добавил, что все коммунальные службы и экстренные службы работают в штатном режиме.

В торговых сетях и магазинах достаточно продуктов для обеспечения потребностей жителей. "Дефицита топлива также нет, однако на заправках наблюдаются очереди, вызванные ажиотажным спросом", - отметил он.

Глава администрации также подчеркнул, что все системы жизнеобеспечения функционируют в обычном режиме.

Ростов-на-Дону Алексей Логвиненко
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