Крупный торговый центр под Ростовом-на-Дону приостановил работу

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Торговый центр "Мега Ростов" (Аксай, Ростовская область) в субботу приостановил работу.

"В связи с текущей ситуацией и обращением главы Ростовской области "Мега Ростов" остается закрытым. О возобновлении работы мы сообщим дополнительно", - говорится в сообщении на официальной странице ТЦ "Вконтакте".

Крупные торговые центры Ростова-на-Дону не сообщали о приостановке работы. Однако некоторые предупредили о более позднем открытии некоторых магазинов.

"Торговый центр работает в штатном режиме с 10:00. В связи с дорожной ситуацией некоторые магазины, возможно, откроются с опозданием", - сообщается на странице ТРЦ "Горизонт" (Ростов-на-Дону).