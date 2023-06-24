Власти Ростова-на-Дону предупредили о возможном проходе военной техники на улицах города

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко предупредил о возможном прохождении техники по улицам города и призвал ростовчан не выходить на улицы.

"В связи с возможным проходом военной техники по улицам города прошу вас быть предельно внимательными и острожными. В целях вашей безопасности не покидайте свои дома, исключите поездки в центральную часть Ростова и не оставляйте детей без присмотра", - написал он в телеграм-канале в субботу.

Ранее Логвиненко сообщил, что движение общественного транспорта возобновлено по Большой Садовой - центральной улице Ростова-на-Дону.