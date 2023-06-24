Режим повышенной готовности введен в Свердловской области

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности, сообщает в субботу региональный департамент информационной политики.

Как говорится в его сообщении, "министерствам и ведомствам, а также муниципальным администрациям региона, в чьи полномочия входит решение вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, необходимо обеспечить выполнение соответствующих мероприятий".

В департаменте отметили, что контроль за исполнением указа рекомендовано обеспечить областному ГУ МЧС. Кроме того, за ситуацией будет лично следить глава региона.

Уточняется, что данный режим предполагает усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий. Также, помимо прочего, речь о введении, при необходимости, круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления, информировании населения о ЧС, принятии мер по предупреждению ЧС и снижению ущерба, проведении, в случае актуальности, эвакуационных мероприятий.