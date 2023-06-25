Режим повышенной готовности отменили в Свердловской области
Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Подписанный накануне губернатором Евгением Куйвашевым указ о введении в Свердловской области режима повышенной готовности признан утратившим силу, сообщает в воскресенье региональный департамент информационной политики.
"Евгений Куйвашев подписал указ об отмене на территории Свердловской области режима повышенной готовности", - говорится в его сообщении.
Режим был введен в регионе 24 июня. Губернатор заявил, что ситуация в области находится под контролем.