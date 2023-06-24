МЧС заявило, что удается сдерживать распространение пламени на нефтебазе в Воронеже

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Пожарным удается сдержать распространение огня на нефтебазе в Воронеже, сообщили в субботу в МЧС РФ.

"МЧС России тушит пожар на нефтебазе в Воронеже. Горит резервуар с топливом объемом 5 тыс. тонн. Пожарные МЧС России борются с огнем и одновременно охлаждают расположенные рядом емкости. Удается сдерживать распространение пламени", - сообщило ведомство в телеграм-канале.

Также сообщается, что на месте работают 100 пожарных и 31 единица техники, включая пожарный поезд.

Ранее в субботу о пожаре на нефтебазе в Воронеже сообщил глава региона Александр Гусев.