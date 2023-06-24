Второй пожарный поезд направлен на тушение возгорания на нефтебазе в Воронеже

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Юго-Восточная железная дорога (филиал "РЖД") сообщила о направление к месту возгорания на нефтебазе в Воронеже второго пожарного состава.

"Направили еще пожарный поезд со станции Лиски. Он привезет на место возгорания 183 тонны воды и 3 тонны преобразователя", - говорится в сообщении компании.

Ранее железная дорога направила на нефтебазу пожарный поезд со станции "Отрожка".

Как сообщили в МЧС РФ, пожарным удается сдержать распространение огня.

О пожаре на нефтебазе в Воронеже ранее в субботу сообщил глава региона Александр Гусев.