Посетители Эрмитажа эвакуированы в связи с сообщением о минировании

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Сотрудниками Службы безопасности Эрмитажа совместно с сотрудниками Росгвардии проводится проверка экспозиционных залов и служебных помещений Главного музейного комплекса, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе Эрмитажа.

"24 июня в Эрмитаж поступило сообщение о минировании здания. Посетители были эвакуированы с территории Главного музейного комплекса", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что комплексы Эрмитажа, расположенные в центре Санкт-Петербурга, сегодня уже не продолжат свою работу с связи с проведением праздника "Алые паруса".

Посетители с билетами на 24 июня могут посетить музей в другой день.