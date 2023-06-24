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Гражданские автомобили начали движение по перекрытым вагнеровцами улицам в Ростове-на-Дону

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Движение транспорта возобновлено по части Буденновского проспекта и улицы Пушкинская в Ростове-на-Дону после того, как бойцы группы "Вагнера" покинули штаб Южного военного округа, передает корреспондент "Интерфакса" с места события.

Гражданские автомобили движутся по Буденновскому от улицы Горького до улицы Пушкинская. От Пушкинской в сторону улицы Большая Садовая движение пока не открыто. Вместе с гражданскими автомобилями двигается и военная техника, а также служебные автомобили с бойцами "Вагнера".

Вагнер Ростов-на-Дону
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