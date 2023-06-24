Бойцы "Вагнера" покинули штаб ЮВО в полном составе
Об этом сообщает корреспондент "Интерфакса"
Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Бойцы группы "Вагнер" покинули штаб Южного военного округа, передает корреспондент "Интерфакса" с места события.
Находящиеся на территории штаба ЮВО бойцы группы "Вагнер" покинули территорию штаба ЮВО. Возле входа в здание стоит только бронеавтомобиль "Тигр" без опознавательных знаков.
Сотрудники ГИБДД также появились на территории у штаба ЮВО и просят местных жителей освободить проезжую часть.