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Бойцы "Вагнера" покинули штаб ЮВО в полном составе

Об этом сообщает корреспондент "Интерфакса"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Бойцы группы "Вагнер" покинули штаб Южного военного округа, передает корреспондент "Интерфакса" с места события.

Находящиеся на территории штаба ЮВО бойцы группы "Вагнер" покинули территорию штаба ЮВО. Возле входа в здание стоит только бронеавтомобиль "Тигр" без опознавательных знаков.

Сотрудники ГИБДД также появились на территории у штаба ЮВО и просят местных жителей освободить проезжую часть.

Вагнер ЮВО
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