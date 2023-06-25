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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 24 июня

Орловская область отменяет повышенные меры безопасности

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Оперативный штаб по обеспечению безопасности Орловской области на внеочередном заседании в воскресенье принял решение о снятии введенных накануне ограничений и повышенных мер безопасности, сообщил губернатор области Андрей Клычков.

Об этом он написал в воскресенье в своем телеграм-канале.

Отмечается, что обстановка в регионе спокойная и стабильная, находится под полным контролем правоохранительных органов.

Все службы региона продолжают работу в штатном режиме, добавил Клычков.

Как сообщалось, меры безопасности были усилены в Орловской области в субботу. Все силовые структуры были переведены на усиленный режим несения службы.

Орловская область Андрей Клычков
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