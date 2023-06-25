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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Путин сказал, что уделяет ходу СВО первостепенное внимание

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что уделяет первостепенное внимание ходу специальной военной операции, занимается связанными с ней вопросами в течение всего рабочего дня.

"Ну конечно, первостепенное внимание уделяю. С этого начинается день и этим заканчивается", - сказал он в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК), отвечая на соответствующий вопрос.

Президент пояснил, что проводит совещания, встречи, переговоры по телефону, обсуждает вопросы, связанные с работой предприятий оборонно-промышленного комплекса и с применением производимых ими вооружений.

"Говорим об их эффективности, говорим о том, где и в чем еще нужно поработать, где и чего не хватает. Говорим о том, как, какими путями, какими шагами, темпом каким нужно наращивать усилия. Безусловно, всегда говорим о финансовом обеспечении, всегда! С тем, чтобы производство вооружения, техники шло должным темпом и в нужном объеме, нужного качества, и в то же время, чтобы мы выполняли все свои социальные обязательства перед страной, перед людьми, чтобы мы могли решать социальные задачи", - рассказал Путин.

При этом глава государства подчеркнул, что усилия в сфере повышения обороноспособности не должны наносить ущерба экономике.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин СВО
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