Запрет на проведение массовых мероприятий снят в Тверской области

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Власти Тверской области сняли запрет на проведение массовых мероприятий, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона.

"С 12:00 25 июня в Тверской области снят запрет на проведение массовых мероприятий. Решение было принято по итогам совещания, которое губернатор Игорь Руденя провел с членами регионального правительства и руководителями правоохранительных органов и силовых структур Верхневолжья", - говорится в сообщении.

В настоящее время работа государственных органов власти и правоохранительных структур Тверской области осуществляется в штатном режиме, добавили в пресс-службе.

Запрет на проведение массовых мероприятий в регионе ввели накануне для обеспечения безопасности.