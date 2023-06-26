Нарышкин заявил о планах вывезти ценности из Киево-Печерской лавры на Запад

В Русской православной церкви призвали не допустить вывоза святынь из лавры

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что между Киевом и ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе с территории Киево-Печерской лавры христианских ценностей.

"По данным СВР, между киевскими властями и представителями ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе с территории Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе святых мощей, и последующей передаче их музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана под предлогом "спасения от российских ракетных ударов", - приводит слова Нарышкина пресс-бюро СВР.

Нарышкин отметил, что "к настоящему моменту проведена опись церковного имущества, выделены финансовые ресурсы для перевозки грузов в Европу, подготовлены автотранспортные средства, часть из которых оборудована рефрижераторными установками".

"До главы Украинской православной церкви митрополита Онуфрия доведено, что иконы, мощи и утварь будут перемещены временно, якобы для сохранности "до тех пор, пока ситуация на Украине не вернется в нормальное русло", - заявил глава СВР. По его словам, "не приходится сомневаться, что возвращение реликвий не входит в планы Запада".

"Для нашей страны защита Киево-Печерской лавры имеет глубинное духовное измерение, а значит, наша решимость довести до конца специальную военную операцию становится только тверже", - заявил Нарышкин.

В Русской православной церкви призвали не допустить вывоза святынь из Киево-Печерской лавры за границу.

"Информация о планах вывоза культурных ценностей из Киево-Печерской Лавры носит скандальный характер и требует незамедлительной проверки. Нельзя при этом не вспомнить о фактическом разграблении музейных ценностей из багдадских музеев в 2003 году, после вступления на территорию этой страны армии западной коалиции", - пишет представитель РПЦ Владимир Легойда в понедельник в своем телеграм-канале.

По словам Легойды, ценности лавры - это достояние украинского народа и мирового православия в целом, и попытка вывезти их куда-либо стала бы "чудовищным актом".

Представитель РПЦ призвал дать верующим Украинской православной церкви возможность убедиться в сохранности святынь.