Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

РФ рассчитывает, что ЮНЕСКО не одобрит перемещение православных святынь с Украины

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Москва надеется, что ЮНЕСКО не будет принимать участия в перемещении православных святынь с территории объекта всемирного наследия, которым является Киево-Печерская лавра.

"Как стало известно из опубликованного на днях сообщения СВР России, киевскими властями при поддержке их западных покровителей готовится операция по "эвакуации" за границу христианских ценностей Киево-Печерской лавры, включая хранимые там мощи православных святых", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства.

В миреСуд обязал Минкультуры Украины объяснить расторжение договора аренды Киево-Печерской лаврыЧитать подробнее

На Смоленской площади отмечают, что гонения Киева в отношении священнослужителей, монахов и прихожан канонической Украинской православной церкви - одна из важных тем регулярных бесед представителей РФ с руководством Секретариата ЮНЕСКО. "По их результатам нам были даны недвусмысленные заверения в том, что учреждение не принимает и не будет принимать участия в перемещении православных святынь с Украины и, в частности, с территории объекта всемирного наследия "Киево-Печерская лавра", - информирует МИД.

"Принимая во внимание, что на карту поставлен международный авторитет ЮНЕСКО, надеемся, что слова Секретариата не будут расходиться с его делами. Со своей стороны продолжим отслеживать развитие ситуации", - подчеркивает Захарова.

МИД РФ Украина Киево-Печерская лавра ЮНЕСКО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кровля здания зоопарка Ростова-на-Дону обрушилась из-за пожара

Кровля здания зоопарка Ростова-на-Дону обрушилась из-за пожара

Что произошло за день: понедельник, 26 июня

Два Су-27 были подняты в воздух из-за трех иностранных военных самолетов у границ РФ

Животных эвакуируют из-за пожара в зоопарке Ростова-на-Дону

Лавров заверил, что российские военные инструкторы продолжат работу в Африке

Лавров сообщил о полученных от США сигналах по поводу событий вокруг "Вагнера"

Лавров сообщил о полученных от США сигналах по поводу событий вокруг "Вагнера"

Путин продлил до конца года запрет на продажу российских нефти и нефтепродуктов по price cap

Путин продлил до конца года запрет на продажу российских нефти и нефтепродуктов по price cap

Длительные сроки получили фигуранты дела об убийстве бизнесмена Маругова в Подмосковье

В Думе заявили, что ЧВК больше не смогут вербовать уголовников

Мишустин отметил слаженную работу членов кабмина в связи с событиями 24 июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });