РФ рассчитывает, что ЮНЕСКО не одобрит перемещение православных святынь с Украины

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Москва надеется, что ЮНЕСКО не будет принимать участия в перемещении православных святынь с территории объекта всемирного наследия, которым является Киево-Печерская лавра.

"Как стало известно из опубликованного на днях сообщения СВР России, киевскими властями при поддержке их западных покровителей готовится операция по "эвакуации" за границу христианских ценностей Киево-Печерской лавры, включая хранимые там мощи православных святых", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства.

На Смоленской площади отмечают, что гонения Киева в отношении священнослужителей, монахов и прихожан канонической Украинской православной церкви - одна из важных тем регулярных бесед представителей РФ с руководством Секретариата ЮНЕСКО. "По их результатам нам были даны недвусмысленные заверения в том, что учреждение не принимает и не будет принимать участия в перемещении православных святынь с Украины и, в частности, с территории объекта всемирного наследия "Киево-Печерская лавра", - информирует МИД.

"Принимая во внимание, что на карту поставлен международный авторитет ЮНЕСКО, надеемся, что слова Секретариата не будут расходиться с его делами. Со своей стороны продолжим отслеживать развитие ситуации", - подчеркивает Захарова.