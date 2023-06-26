Вице-премьер Чернышенко заявил об отсутствии серьезных проблем со связью в РФ с 24 июня

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Серьезных проблем со связью с 24 июня в России не зафиксировано, ограничения на работу отделений почты в Ростовской области сняты, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"С 24 июня по сегодняшний день все штатно, серьезных проблем со связью не зафиксировано. Отделения "Почты России" в регионах работают уже в обычном режиме, в том числе принимают отправления в южные регионы", - сказал Чернышенко на совещании премьер-министра с вице-премьерами о мерах, принятых членами правительства для обеспечения бесперебойной работы курируемых отраслей.

По его словам, ограничения в Ростовской области, введенные ранее в работе отделений "Почты России", в настоящий момент сняты.

Минцифры была оперативно обеспечена техническая готовность к приему звонков службы 122. "На линию поступило 2,5 тыс. обращений за 24 июня, что на 70% больше обычного", - сообщил вице-премьер.

По его словам, информационные ресурсы, в том числе "Объясняем РФ", оперативно информировали о ситуации жителей регионов, в том числе по вводимым ограничительным мерам. "В ряде регионов информирование продолжается, отрабатываются фейки, опровергается недостоверная информация", - сказал Чернышенко.

23-24 июня в России произошли события с участием ЧВК "Вагнер", которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа.