Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Минобороны РФ заявило об ударе по складам ВСУ с иностранными боеприпасами

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Российские военные ночью нанесли групповой ракетный удар морским оружием по украинским складам с артиллерийскими боеприпасами, в том числе иностранными, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складам артиллерийских боеприпасов, в том числе доставленных на Украину из западных стран", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.

По его словам, цели удара достигнуты - все назначенные объекты поражены.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
Игорь Конашенков Минобороны РФ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Длительные сроки получили фигуранты дела об убийстве бизнесмена Маругова в Подмосковье

В Думе заявили, что ЧВК больше не смогут вербовать уголовников

Мишустин отметил слаженную работу членов кабмина в связи с событиями 24 июня

Решение о восстановлении "Троицы" Рублева примут после оценки ее состояния экспертами

Решение о восстановлении "Троицы" Рублева примут после оценки ее состояния экспертами

Нарышкин заявил о планах вывезти ценности из Киево-Печерской лавры на Запад

Источник сообщил, что уголовное дело в отношении Пригожина не прекращено

ФСБ задержала жителя Амурской области за перевод денег на дроны для ВСУ

Военная операция на Украине

Шойгу посетил передовой пункт управления "Западной" группировки войск в зоне СВО

Что произошло за день: воскресенье, 25 июня

Военная операция на Украине

Путин сказал, что уделяет ходу СВО первостепенное внимание

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });