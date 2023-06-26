Минобороны РФ заявило об ударе по складам ВСУ с иностранными боеприпасами

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Российские военные ночью нанесли групповой ракетный удар морским оружием по украинским складам с артиллерийскими боеприпасами, в том числе иностранными, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складам артиллерийских боеприпасов, в том числе доставленных на Украину из западных стран", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.

По его словам, цели удара достигнуты - все назначенные объекты поражены.