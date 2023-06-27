КС РФ запретил начислять сверхурочные исключительно исходя из оклада работника

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ признал часть 1 статьи 152 Трудового кодекса не соответствующей Основному закону, так как она позволяет платить за сверхурочную работу исходя лишь из одной составляющей зарплаты, зачастую наименьшей - тарифной ставки или оклада, - даже если они ниже МРОТ.

Постановление опубликовано на сайте суда во вторник.

Поводом к рассмотрению дела стала жалоба жителя Кемеровской области Сергея Иваниченко.

Больше четырех лет заявитель работает по сменному графику сторожем в муниципальном центре Анжеро-Судженского городского округа, где получает оклад в 3220 рублей и надбавку за выслугу лет. К зарплате применяют районный коэффициент 1,3, ему также доплачивают до МРОТ.

Иваниченко счел, что зарплата начисляется ему неверно, оспариваемые нормы позволяют оплачивать сверхурочную и ночную работу исходя только из оклада, причем установленного ниже МРОТ, что в итоге позволяет платить за такой труд меньше, чем за обычную работу.

Он полагает, что в компенсационных выплатах следует исходить из МРОТ, а не из оклада.

Суд первой инстанции частично удовлетворил его требования, однако вышестоящие суды решение изменили, уменьшив взысканную с работодателя сумму недоначисленной зарплаты, и указали, что требование производить расчет компенсаций из МРОТ основано на неверном толковании норм материального права.

КС признал норму ТК неконституционной и согласился, что, когда тарифная ставка или оклад работника оказывается меньше МРОТ, установленный правительством РФ минимальный размер повышения оплаты за ночную работу увеличивает зарплату лишь формально, фактически же повышенные трудозатраты адекватно не компенсируются.

Суд подчеркнул, что повышенная оплата сверхурочной и ночной работы не может входить в зарплату, не превышающую МРОТ, иначе она будет поглощаться "доплатами до МРОТ", что не согласуется ни с правовой природой МРОТ, ни с целевым предназначением этих выплат.

Зарплата работника наряду с окладом или тарифной ставкой может включать в себя компенсации и премии, при этом законодательство не установило допустимого соотношения между окладом и надтарифной частью и четко не определяет, какие именно выплаты в составе зарплаты подлежат увеличению при сверхурочных.

В итоге зачастую сверхурочная работа оплачивается исходя лишь из тарифной ставки или оклада, которые, как правило, составляют не более 10-25% всей зарплаты, заметил суд.

Таким образом "работник, выполняющий работу сверх установленной продолжительности рабочего времени (то есть фактически в течение времени, предназначенного для отдыха), будет получать оплату, которая в действительности не только не выше, но и значительно ниже" оплаты за аналогичную работу в нормальное время, и оказывается в худшем положении по сравнению выполнявшими ту же работу в нормальных условиях.

"Федеральному законодателю надлежит (...) внести в действующее правовое регулирование необходимые изменения, в частности предусмотреть конкретный порядок определения размера повышенной оплаты сверхурочной работы, с тем чтобы обеспечить такую оплату в большем размере по сравнению с оплатой за аналогичную работу, выполняемую в пределах установленной продолжительности рабочего времени", - говорится в документе.

До этого момента работнику гарантируется зарплата не ниже МРОТ без учета сверхурочных. Время, отработанное сверхурочно, должно оплачиваться сверх зарплаты из расчета увеличенной в полтора либо два раза тарифной ставки или оклада с начислением всех компенсационных и стимулирующих выплат на одинарную ставку или оклад.

Уточняется, что если в организациях установлен более льготный порядок выплаты сверхурочных, то он продолжит действовать до изменения законодательства.

Дело Иваниченко подлежит пересмотру.