Срок давности за нарушения КоАП при обороте драгметаллов составит один год

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект, который увеличивает срок давности при привлечении к административной ответственности за правонарушения в сфере оборота драгоценных металлов и камней с двух месяцев до одного года, в рамках первого чтения правительство предлагало увеличить срок давности до двух лет, но против выступил профильный комитет по законопроектной деятельности.

Документ (№221976-8) был внесен правительством в конце прошлого года.

Как отмечал ранее замминистра финансов Алексей Моисеев, законопроект направлен на повышение эффективности работы Федеральной пробирной палаты в сфере пресечения и выявления преступлений в данной области.

"В настоящий момент срок давности по возбуждению дел, связанных с нарушением в области драгоценных металлов и драгоценных камней, составляет два месяца, что соответствует в целом ряду статей КоАП. Тем не менее, практика показывает, что длительность выявления нарушений, связанных с проведением экспертизы, проведения разного рода других действий, связанных в том числе с получением экспертных заключений, с передачей дел от МВД в Федеральную пробирую палату для дальнейшего разбирательства, занимает больший срок, чем два месяца, и, к сожалению, преступники часто уходят безнаказанными по этой причине", - пояснял Моисеев.

Правительство предлагало увеличить срок давности до двух лет, но думский комитет по законодательству настаивал на сокращении планируемого срока давности до одного года. В заключении на законопроект комитет напоминал, что сейчас в КоАП установлен срок давности привлечения к административной ответственности в один год для таких правонарушений, как, например, нарушения законодательства о ломбардах; о градостроительной безопасности, о промышленной безопасности; о противодействии экстремистской деятельности.

"Указанные правонарушения являются не менее общественно опасными по сравнению со сферой ДМДК (драгоценных металлов и драгоценных камней - ИФ) и также требуют проведения необходимых экспертиз, исследования документов и осуществления определенных процессуальных действий, но ограничены при этом сроком давности привлечения к ответственности в один год, что представляется достаточным", - говорилось в заключении комитета.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.