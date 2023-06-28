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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

РПЦ дала отрицательный отзыв на законопроект об эвтаназии бездомных собак

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви негативно отозвались о законопроекте, дающем регионам право самостоятельно определять порядок обращения с бездомными животными, известный как законопроект об эвтаназии бездомных собак.

В настоящее время этот документ готовится ко второму чтению в Госдуме. Его принятие в первом чтении 16 мая сопровождалось бурной общественной и парламентской дискуссией.

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"Проект федерального закона 335106-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в предложенной редакции не может быть поддержан", - пишет протоиерей Димитрий Рощин, глава церковного управления по работе с общественными организациями, в ответе зоозащитникам, просившим патриарха дать оценку упомянутому законопроекту.

Священник напомнил, что Русская церковь "имеет особое попечение о проповеди добросовестного отношения человека к творению Божию - окружающему миру". Архиерейский Собор 2013 года принял концептуальный документ о позиции РПЦ по проблемам экологии, который концентрирует внимание духовенства и мирян на природоохранной и экологической деятельности, а восемь лет назад Синод установил днем особой молитвы о Божием творении первое воскресенье сентября каждого года.

РПЦ
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