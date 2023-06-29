В Приамурье 70 детей отравились в детском лагере
Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура в Амурской области проводит проверку причин отравления 70 детей, отдыхающих в детском лагере, сообщило надзорное ведомство.
"Прокуратура Бурейского района организовала проверку по факту отравления несовершеннолетних в детском лагере "Белые горы". По предварительной информации, в медицинский пункт с жалобами на боль в животе и рвоту обратились 70 детей", - говорится в сообщении.
Всего в лагере отдыхает 275 несовершеннолетних. Причина произошедшего устанавливается.
На место происшествия выехал прокурор Бурейского района.