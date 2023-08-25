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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Инфекция выявлена у персонала пищеблока лагеря в Бурятии, где отравились дети

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор обнаружил нарушения санитарных правил в лагере "Прибайкальский бор" в Бурятии, где накануне отравились 26 детей. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального управления ведомства.

"По результатам эпидрасследования групповой заболеваемости в детском санаторно-оздоровительном лагере "Байкальский бор" установлено, что вспышка вызвана кишечной инфекцией норовирусной этиологии, возбудитель которой был установлен у больных, а также у персонала пищеблока", - говорится в сообщении.

Также в лагере нарушены санитарно-эпидемиологические требования хранения пищевых продуктов, санитарного состояния пищеблока, дезинфекционного режима, отмечает пресс-служба.

Ранее острое кишечное заболевание было выявлено у 26 детей, отдыхавших в лагере "Байкальский бор" в Прибайкальском районе Бурятии. Шесть детей госпитализировали. Всего в лагере находились более 200 детей. Работа лагеря приостановлена.

Бурятия Роспотребнадзор
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