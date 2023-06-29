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Мосбиржа в июле запустит вечный фьючерс на золото

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - "Московская биржа" в ближайшее время планирует начать торги вечным фьючерсом на золото. Об этом сообщила руководитель срочного рынка биржи Мария Патрикеева.

"Запустили вчера расчетный квартальный фьючерс на золото, и в ближайшее время, в июле, мы запустим новый вечный фьючерс на золото", - сказала Патрикеева на пресс-ланче "Рынок опционов на Московской бирже: новые возможности".

Мосбиржа 28 июня начала торги расчетными фьючерсными контрактами на золото в российских рублях.

Базовым активом выступает инструмент GLDRUB_TOM, обращающийся на рынке драгоценных металлов Мосбиржи. Лот составляет 1 грамм, шаг цены – 0,1 рубля, стоимость шага цены – 0,1 рубля. Цена исполнения – значение индекса RUGOLD, рассчитываемого Мосбиржей на основании сделок с базовым активом на рынке драгоценных металлов, на день исполнения контракта.

К торгам допущены контракты с исполнением в сентябре и декабре 2023 года, а также в марте и июне 2024 года.

На Мосбирже также торгуются расчетные фьючерсы на золото, номинированные в долларах США, а также спот-инструмент на золото на рынке драгоценных металлов.

Московская биржа Мосбиржа
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