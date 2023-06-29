Принят закон об увеличении срока давности по нарушениям при смене пенсионного страховщика

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который увеличивает с одного года до двух лет срок давности по привлечению к административной ответственности за нарушения законодательства при перечислении негосударственному пенсионному фонду (НПФ) средств пенсионных накоплений застрахованных лиц при смене страховщика.

Документ (№686802-7) был внесен в парламент группой депутатов в апреле 2019 года и с тех пор проходил согласование.

"Полагаем, что предлагаемые изменения будут способствовать противодействию фальсификации сведений при переходе российских граждан из одного негосударственного пенсионного фонда в другой и восстановлению нарушенных прав и законных интересов застрахованных лиц при смене страховщика", - говорится в отзыве комитета по законодательству Госдумы на законопроект.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.