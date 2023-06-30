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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Спасатели нашли туристов, потерявшихся в горах Карачаево-Черкесии

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Спасатели Карачаево-Черкесии нашли группу из восьми краснодарских туристов, потерявшихся в горах Зеленчукского района КЧР, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС в пятницу.

"Потерявшиеся вышли к Софийским водопадам, откуда их забрали сотрудники МЧС. Медицинская помощь путешественникам не требуется", - говорится в сообщении.

Информация о том, что 20 туристов потерялись в КЧР поступила в МЧС 29 июня в 21:50. При спуске с Софийских озер в поселок Архыз они разделились и пошли в разных направлениях.

Одну группу из 12 человек спасатели обнаружили на спуске. На поиски другой группы из восьми человек была привлечена группировка спасателей Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России.

По данным чрезвычайного ведомства, туристическая группа не регистрировалась.

МЧС России Карачаево-Черкесия Краснодарский край
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