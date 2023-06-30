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Обновленный совет директоров "Газпрома" собрался в "Лахта Центре"

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Новый состав совета директоров "Газпрома", переизбранный в пятницу на годовом собрании, собрался на свое первое заседание в очной форме в новой штаб-квартире на территории "Лахта Центра", сообщила компания.

"Сегодня в "Лахта Центре", центральном офисе ПАО "Газпром", состоялось заседание вновь избранного совета директоров компании", - говорится в сообщении.

Принято решение вновь избрать председателем СД Виктора Зубкова, его заместителем - председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера.

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Сформированы комитеты совета директоров.

Председателем комитета по аудиту избран Виктор Мартынов (независимый директор), членами комитета - Игорь Максимцев (независимый директор) и Михаил Середа. Председателем комитета по назначениям и вознаграждениям стал Михаил Середа, его участниками - Виктор Мартынов и Игорь Максимцев. Председатель комитета по устойчивому развитию - Виктор Зубков, участники - Алексей Миллер и Андрей Акимов. Председатель комитета по импортозамещению и технологическому развитию - Денис Мантуров, участники - Николай Шульгинов и Виталий Маркелов.

Старшим независимым директором совета директоров ПАО "Газпром" определен Виктор Мартынов.

Строительство "Лахта Центра" началось в октябре 2012 года. В октябре 2018 года МФК получил разрешение на ввод его в эксплуатацию. Первоначально открытие комплекса было запланировано на 2019 год.

"Лахта Центр" - многофункциональный общественно-деловой комплекс в Петербурге, расположенный на площади более 13 га, его ядром стала штаб-квартира группы "Газпром". 87-этажная башня является самым высоким зданием Европы.

Виктор Зубков Алексей Миллер Газпром Лахта Центр
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