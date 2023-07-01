Очередь на Крымский мост со стороны Кубани выросла до 5 км

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Пятикилометровая очередь образовалась в субботу перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"Время ожидания досмотра составило более 2 часов", - написал он в своем телеграм-канале.

Министр уточнил, что для увеличения пропускной способности увеличен штат сотрудников на линиях досмотра и усилен контроль за их работой.

В четверг сообщалось об образовании очереди на мост в 4 км со стороны Крыма из-за дождя.

Проезд по Крымскому мосту разрешен только легковому транспорту и автобусам. Весь транспорт подлежит обязательному досмотру.