Кабмин расширил перечень оборудования, поставки которого авансируются в объеме не менее 80%

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ расширило перечень оборудования, поставки которого авансируются в объеме не менее 80% цены контракта при государственных закупках, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

"В обновленный перечень добавлено 10 видов металлургического и подъемно-транспортного оборудования. Это в том числе строительные краны, лифты, подъемные машины для складов, электропечи и промышленные камеры", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина в субботу.

Механизм авансирования закупок промышленной продукции был введен в конце 2022 года в рамках мер поддержки производителей станкоинструментальной промышленности.

Как отметили в правительстве, расширение этого механизма позволит ускорить процесс наращивания производственных мощностей и нарастить объемы выпускаемой продукции.