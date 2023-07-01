Мантуров и Собянин осмотрели строительство индустриального парка "Руднево"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин посетили производственные площадки предприятий - резидентов индустриального парка "Руднёво", сообщает сайт правительства РФ.

"В индустриальном парке "Руднево" уже возведены 18 производственных корпусов общей площадью порядка 120 тыс. кв. м, включая опытное производство и конструкторское бюро", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Мантуров и Собянин, в частности, осмотрели строящийся на территории "Руднево" комплекс АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей". Также они осмотрели строящийся комплекс ПАО "Корпорация "Иркут"" (входит в ПАО "ОАК" госкорпорации "Ростех"): в "Руднёво" расположится предприятие полного цикла по изготовлению компонентов для крыла самолёта МС-21. Собянин и Мантуров также посетили научно-производственную площадку "Стрела", предприятия "Аэромакс" и "Гаскар Групп".

На сайте правительства сообщается, что на территории парка "Руднево" запланированы к размещению предприятия авиастроения, радиоэлектроники и легкой промышленности. В дальнейшем планируется размещение промышленных предприятий в сфере современных материалов и нанотехнологий, медицинских и биофармацевтических технологий.

"Руднево" входит в особую экономическую зону "Технополис Москва" с марта 2023 года. Общая площадь территории индустриального парка с учетом развития составит 45 га. 27 апреля президент РФ Владимир Путин во время осмотра хода строительства "Руднево" назвав площадку "новым индустриальным лицом Москвы".