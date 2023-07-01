Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Мантуров и Собянин осмотрели строительство индустриального парка "Руднево"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин посетили производственные площадки предприятий - резидентов индустриального парка "Руднёво", сообщает сайт правительства РФ.

"В индустриальном парке "Руднево" уже возведены 18 производственных корпусов общей площадью порядка 120 тыс. кв. м, включая опытное производство и конструкторское бюро", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Мантуров и Собянин, в частности, осмотрели строящийся на территории "Руднево" комплекс АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей". Также они осмотрели строящийся комплекс ПАО "Корпорация "Иркут"" (входит в ПАО "ОАК" госкорпорации "Ростех"): в "Руднёво" расположится предприятие полного цикла по изготовлению компонентов для крыла самолёта МС-21. Собянин и Мантуров также посетили научно-производственную площадку "Стрела", предприятия "Аэромакс" и "Гаскар Групп".

На сайте правительства сообщается, что на территории парка "Руднево" запланированы к размещению предприятия авиастроения, радиоэлектроники и легкой промышленности. В дальнейшем планируется размещение промышленных предприятий в сфере современных материалов и нанотехнологий, медицинских и биофармацевтических технологий.

"Руднево" входит в особую экономическую зону "Технополис Москва" с марта 2023 года. Общая площадь территории индустриального парка с учетом развития составит 45 га. 27 апреля президент РФ Владимир Путин во время осмотра хода строительства "Руднево" назвав площадку "новым индустриальным лицом Москвы".

Денис Мантуров Сергей Собянин Технополис Москва Руднево
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Туристический автобус перевернулся в результате ДТП в Карелии

В генпрокуратуре РФ сообщили о смерти прокурора Чувашии

Военная операция на Украине

Российские военные ликвидировали украинскую ДРГ при попытке высадки на остров Антоновский

Президентом Политехнического музея назначен Михаил Ковальчук

Президентом Политехнического музея назначен Михаил Ковальчук

Оператор "Пулково" сообщил, что высадка из загоревшегося самолета произведена "штатным способом

Действие и выдача "зеленых карт" прекращаются в РФ с 1 июля

На "Госуслугах" начинает работу сервис записи к нотариусу

Задымление самолета в Пулково локализовано

Московский праздник выпускников пройдет в Парке Горького

Московский праздник выпускников пройдет в Парке Горького

Двигатель самолета загорелся в Петербурге в аэропорту "Пулково" перед вылетом в Дубай

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });