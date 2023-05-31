Июльский саммит ШОС пройдет в онлайн-формате

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Очередной саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) под председательством Индии, запланированный на 4 июля, пройдет в онлайн-формате, сообщил замминистра иностранных дел Казахстана Канат Тумыш.

"Совсем скоро пройдет саммит ШОС в онлаин-формате. Изначально планировалось проведение в городе Нью-Дели, но теперь все-таки будет проходить в онлайн-формате очередной, 23-й саммит Шанхайской организации сотрудничества", - сказал Тумыш на брифинге в среду.

Он напомнил, что главным документом мероприятия станет Делийская декларация.

"Ожидается принятие также и иных других важных решений, которые будут способствовать обеспечению региональной безопасности, развитию экономик и обеспечению культурно-гуманитарных обменов. Особенностью нынешнего саммита станет полноформатное подключение Исламской республики Иран к деятельности ШОС, которое откроет в нашей части мира новые возможности для многостороннего сотрудничества", - отметил замминистра.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что Кремль изучает разные варианты участия президента России Владимира Путина в саммите ШОС. "В любом случае Россия будет представлена на должном уровне", - сказал Песков журналистам во вторник.

В ШОС входят Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Государства-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Монголия и Иран, получивший этот статус в 2005 году. Процесс вступления Ирана в эту региональную организацию начался в 2021 году. 25 января 2023 года стало известно, что Иран завершил все юридические формальности для оформления членства в ШОС.