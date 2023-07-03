Площадь природных пожаров в Магаданской области превысила 77 тыс. га

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Более 90 природных пожаров на площади 77,2 тыс. га зафиксировано в Магаданской области за минувшие сутки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"На территории области за сутки зарегистрировано 92 природных пожара на площади 77 200 га, из них ликвидировано девять пожаров на площади 1 302 га", - говорится в сообщении.

В борьбе с огнем задействованы 548 человек и 23 единицы техники, включая самолет Бе-200 ХАСЦ МЧС России, а также самолет-зондировщик АН-26 для вызова дождей. Тушить пожары в Магаданской области помогают спасатели из Приморья, Бурятии, Еврейской автономной области, Казани, Иркутска, Йошкар-Ола и Красноярска.

Ранее министр природных ресурсов РФ Александр Козлов поручил оказать региону необходимую помощь по тушению пожаров, а также выделить дополнительные группы специалистов и средств тушения. По словам губернатора Магаданской области Сергея Носова, говорил, в регионе горит сухой ягель, а из-за ветра пламя перекидывается на деревья.