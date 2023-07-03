Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Площадь природных пожаров в Магаданской области превысила 77 тыс. га

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Более 90 природных пожаров на площади 77,2 тыс. га зафиксировано в Магаданской области за минувшие сутки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"На территории области за сутки зарегистрировано 92 природных пожара на площади 77 200 га, из них ликвидировано девять пожаров на площади 1 302 га", - говорится в сообщении.

В борьбе с огнем задействованы 548 человек и 23 единицы техники, включая самолет Бе-200 ХАСЦ МЧС России, а также самолет-зондировщик АН-26 для вызова дождей. Тушить пожары в Магаданской области помогают спасатели из Приморья, Бурятии, Еврейской автономной области, Казани, Иркутска, Йошкар-Ола и Красноярска.

Ранее министр природных ресурсов РФ Александр Козлов поручил оказать региону необходимую помощь по тушению пожаров, а также выделить дополнительные группы специалистов и средств тушения. По словам губернатора Магаданской области Сергея Носова, говорил, в регионе горит сухой ягель, а из-за ветра пламя перекидывается на деревья.

Магаданская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пробка перед Крымским мостом в Кубани уменьшилась до 6 км

Медведев назвал целью России устранение угрозы членства Украины в НАТО

Медведев назвал целью России устранение угрозы членства Украины в НАТО

Медведев выступил за расторжение "зерновой сделки" в ее нынешнем виде

Что произошло за день: воскресенье, 2 июля

Шольц заявил о нежелании поставлять Киеву оружие, которое может достичь российской территории

Шольц заявил о нежелании поставлять Киеву оружие, которое может достичь российской территории

Пробка на Крымский мост с Кубани выросла до 8 км

Пробка на Крымский мост с Кубани выросла до 8 км

Путин примет участие в саммите ШОС

Путин примет участие в саммите ШОС
Военная операция на Украине

Военные РФ уничтожили подразделения ВСУ, высадившиеся на острове Антоновский в районе моста

Увеличено количество постов досмотра на Крымском мосту со стороны Кубани

Володин сообщил, что многие "вагнеровцы" согласились с предложением Путина продолжить службу

Володин сообщил, что многие "вагнеровцы" согласились с предложением Путина продолжить службу
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });