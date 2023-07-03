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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Самолет с пассажирами экстренно сел в Хабаровском крае из-за технической неисправности

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Самолет, выполнявший пассажирский рейс из Хабаровска в село Богородское, в понедельник совершил вынужденную посадку в аэропорту Дземги, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании "Хабаровские авиалинии".

"Двухмоторный самолет L-410 на борту в понедельник в 11:58 по местному времени (04:58 мск) совершил экстренную посадку в аэропорту Комсомольска-на-Амуре из-за неисправности в одном из двигателей", - сказали в пресс-службе.

По ее данным, на борту находились 14 пассажиров и экипаж. Самолет совершил посадку в аэропорту Дземги в штатном режиме. Пострадавших нет.

Все пассажиры временно размещены в гостинице. Во вторник другим самолетом они будут доставлены в Богородское.

Технические специалисты авиакомпании 4 июля прибудут в Комсомольск-на-Амуре для анализа и устранения причины неисправности.

АО "Хабаровские авиалинии" (входит в состав Единой дальневосточной авиакомпании) специализируются на авиаперевозках пассажиров и грузов по регулярным и чартерным маршрутам внутри Хабаровского края. Авиакомпания выполняет рейсы в Николаевск-на-Амуре, Охотск, Комсомольск-на-Амуре, Советскую Гавань и Хабаровск. С 2015 года в зону ответственности авиакомпании входит обеспечение воздушного сообщения между краевым центром и малыми населенными пунктами региона Аян, Нелькан, Чумикан, Херпучи, Богородское и Чегдомын.

В парке авиакомпании самолеты Ан-24, Ан-26, L-410.

Хабаровский край
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