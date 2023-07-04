Уточнен механизм взаимодействия ФНС и ФСПП для обеспечения прав мобилизованных

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Правительство приняло постановление, направленное на обеспечение прав и законных интересов мобилизованных лиц в рамках исполнительного производства, сообщает пресс-служба правительства.

Постановление предусматривает, что Федеральная налоговая служба и Федеральная служба судебных приставов будут обмениваться информацией в рамках исполнительного производства.

"По закону мобилизованные, выполняющие задачи специальной военной операции, имеют право подать заявление на приостановление исполнительного производства по взысканию кредиторской задолженности и прочих долгов. Передача сведений из Федеральной налоговой службы в Федеральную службу судебных приставов позволит оперативно подтверждать статус мобилизованных и их право на приостановление исполнительного производств", - говорится в пресс-релизе.