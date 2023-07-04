Путин благодарит лидеров стран ШОС за поддержку руководства РФ во время попытки мятежа

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность лидерам стран ШОС за поддержку действий российского руководства во время попытки вооруженного мятежа.

"Российский народ как никогда консолидирован. Сплоченность и высокую ответственность за судьбу отечества российские политические круги, все общество наглядно продемонстрировали, выступив единым фронтом против попытки вооруженного мятежа. Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить коллег из стран ШОС, выразивших поддержку действиям российского руководства по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан. Мы это высоко ценим", - заявил Путин на саммите ШОС, который прошел в режиме видео-конференц-связи во вторник.