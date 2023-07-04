Минобороны РФ сообщило об отражении 17 атак ВСУ на нескольких направлениях

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Российские военные за минувшие сутки отразили десять атак вооружённых сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, четыре - на красно-лиманском, две - на южно-донецком, одна атака отражена на купянском направлении, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге во вторник.

"В течение суток вооружённые силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на донецком, красно-лиманском и южно-донецком направлениях", - сказал Конашенков.

"В ходе боевых действий потери ВСУ составили до 290 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - сообщил он.

"На красно-лиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами авиации и артиллерии нанесено поражение подразделениям 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики. Кроме того, отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Нововодяное Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики", - сообщил официальный представитель Минобороны России.

По его словам, в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

"За сутки уничтожено свыше 135 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и одна Д-20", - сообщил Конашенков.

На южно-донецком направлении, сообщил он, "огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" в течение суток отражены две атаки противника в районе населённого пункта Урожайное Донецкой народной республики".

В районе населенного пункта Приютное Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, сказал Конашенков.

По его словам, на запорожском направлении действиями российских войск "нанесено поражение скоплению живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Луговское Запорожской области".

"В ходе боевых действий уничтожено до 200 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б" и одна Д-20", - сообщил Конашенков.

"На купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое и Тимковка Харьковской области. Также, отражена атака противника в районе населенного пункта Новосёловское Луганской народной республики", - сообщил официальный представитель министерства обороны РФ.

По его данным, "потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки "Гиацинт-С" и "Акация", гаубица Д-20, а также артиллерийская система М777 производства США".

"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 50 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также артиллерийская система М777 производства США", - сообщил Конашенков.

Российские военные за сутки сбили три украинских штурмовика Су-25 в Запорожской области и ДНР, также сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе Новогродовки (ДНР), сообщил он.

Уничтожены три склада с боеприпасами ВСУ в ДНР (в районе Выемки), Запорожской (в районе Орехова) и Харьковской областях (в районе Песчаного), заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.