Суд арестовал имущество 6 руководителей Русского международного банка на 11,5 млрд руб. у каждого

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 15 июня принял частичные меры обеспечения по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) о привлечении к субсидиарной ответственности 12 бывших руководителей Русского международного банка (РМБ, Москва), арестовав имущество шести человек.

Как отмечается в определении суда, размещенном на сайте, суд арестовал имущество бывших и.о. председателя правления Василия Кирсанова и зампредправления Виктории Кирсановой, бывших членов правления банка Николая Игнатьева, Анатолия Максакова и Татьяны Федоровой, а также экс-члена совета директоров Михаила Панченко в размере 11,5 млрд рублей у каждого.

Суд также запретил Росрегистрации совершать любые регистрационные действия с движимым и недвижимым имуществом должников.

В документе говорится, что "судом принято во внимание недобросовестное поведение" Игнатьева, Кирсановых, Максакова, Панченко и Федоровой и возможность "осуществления ими действий по выводу ликвидного имущества из их собственности. Необходимость принятия обеспечительной меры обусловлена значительным размером взысканной с ответчиков денежной суммы, при этом заявленное обеспечение направлено на дальнейшую возможность обеспечения исполнения судебного акта, в том числе в принудительном порядке".

Это повторное заявление АСВ о принятии мер обеспечения.

До этого, в мае 2022 года, Арбитражный суд Московского округа оставил в силе отказ АСВ принять меры обеспечения по иску в виде ареста имущества экс-руководителей банка на сумму 11,5 млрд рублей у каждого.

Суды тогда пришли к выводу о том, что "доказательства того, что в настоящее время привлекаемыми лицами принимаются меры по отчуждению принадлежащего им имущества, отсутствуют".

Не согласившись с отказом, АСВ подало новое заявление, которое 15 июня 2023 года было частично удовлетворено.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Московского округа 8 июня 2023 года оставил в силе судебные акты нижестоящих инстанций о привлечении к субсидиарной ответственности по заявлению АСВ 12 бывших руководителей РМБ.

Кассационный суд тогда поддержал определение Арбитражного суда Москвы, который 18 ноября 2022 года привлек к субсидиарной ответственности 7 человек, а также постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который 1 марта 2023 года при рассмотрении жалобы АСВ привлек еще 5 человек.

Суды приостановили производство по заявлению агентства в части определения размера ответственности до завершения расчетов с кредиторами.

Потенциальный размер ответственности – 11,4 млрд рублей, отмечалось в информации АСВ.

Ранее сообщалось, что суд первой инстанции 18 ноября 2022 года привлек к субсидиарной ответственности, в том числе, бывших председателя правления банка Булада Субанова, совладельца и председателя совета директоров Алексея Курочкина и членов совета директоров Григория Афанасьева и Василия Кирсанова.

Девятый арбитражный апелляционный суд 1 марта 2023 года привлек к субсидиарной ответственности бывших членов правления Максакова, Алексея Артемова, Федорову и Андрея Галямова, а также экс-члена совета директоров Панченко.

Банк России отозвал у РМБ лицензию с 4 сентября 2017 года.

Регулятор отмечал, что бизнес-модель РМБ в значительной степени была ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков, в том числе нерезидентов, связанных с конечными бенефициарами кредитной организации. Из-за неудовлетворительного качества активов, не генерировавших достаточный денежный поток, банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами.

Арбитражный суд Москвы 7 ноября 2017 года по заявлению ЦБ РФ признал РМБ несостоятельным (банкротом). Конкурсным управляющим утверждено АСВ.

АСВ предварительно оценило объем страховых выплат вкладчикам РМБ в 9,84 млрд рублей.

По данным отчетности банка, на 1 августа 2017 года объем вкладов физлиц в РМБ составлял 15,2 млрд рублей, из них под страховую ответственность АСВ подпадают вклады в сумме 9,84 млрд рублей.

РМБ по итогам второго квартала 2017 года занимал 140-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По объему средств физлиц он занимал 91-е место (15,4 млрд рублей).