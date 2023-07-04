Более 2 тыс. многоквартирных домов восстановили за полгода в новых регионах РФ

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Более 2 тыс. многоквартирных домов (МКД) восстановили в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях за первое полугодие 2023 года, сообщил во вторник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Проводим большую комплексную работу. В первом полугодии построили 20 многоквартирных домов, восстановили еще более 2 тыс.", - написал Хуснуллин в своем телеграм-канале.

Он добавил, что также за полгода отремонтировали более 150 социальных объектов и более 1 тыс. объектов ЖКХ. Кроме того, привели в порядок более 260 км дорог.

"Важно, что приняты стратегические документы для интеграции новых регионов. Основной из них - программа социально-экономического развития. Она включает порядка 300 приоритетных мероприятий. Главная цель - повысить уровень жизни граждан до среднероссийских показателей", - пояснил вице-премьер.

Он напомнил, что для обновления коммунальной инфраструктуры утверждена программа комплексного развития и модернизации ЖКХ. Для улучшения качества и повышения безопасности дорог в новых регионах подписаны меморандумы о пятилетнем плане развития дорожной сети и принято постановление о создании сети федеральных трасс.