Российские военные заявили об ударах по силам ВСУ в районе Балаклеи Харьковской области

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли артиллерийские удары по воинскому эшелону вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Балаклеи Изюмского района Харьковской области, заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

"Артиллерией группировки огнем из реактивных систем залпового огня "Торнадо" с применением управляемых реактивных снарядов нанесен удар по воинскому эшелону в районе Балаклеи. Уничтожено пять боевых машин противника РСЗО "Ураган", - сказал Зыбинский.

По его словам, в ходе боевых действий на купянском направлении авиация "Западной" группировки нанесла 11 ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации подразделений 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и подразделений территориальной обороны.

"Кроме этого, уничтожен минометный расчет западнее населенного пункта Новоселовская и два пункта боепитания в районе Кисловки", - сказал офицер.

Он также заявил об уничтожении радиолокационной станции дальнего обнаружения П-18 в районе села Дергачи.